Происшествия

ТАССТАССВ Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
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«Кофта тлела на мне». Десять лет со дня трагедии в «Хромой лошади»

РИА Новости00:00

В Перми почтут память погибших в ночном клубе «Хромая лошадь»

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Фильм «Хромая лошадь. 10 лет спустя»

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В Сквере уральских добровольцев почтут память погибших в «Хромой лошади»

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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Администрация города Пермивчера в 08:57

В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

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Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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Общество

Стало известно, когда проведут первый коммерческий пуск с Восточного

Российская газета вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Политика

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Политика Сегодня вчера в 19:10
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Армия и оружие

Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin

США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Взгляд.ру вчера в 11:51
Общество

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
REGNUM вчера в 22:12
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
РБК вчера в 21:53
Экономика

Индексы Уолл-стрит растут после заявлений о скорой сделке США и Китая

Индексы фондового рынка США растут на фоне заявлений о скором завершении «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 4 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:50
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

Автоновости дня вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова представила новый трек «Не виновата»

Ольга Бузова представила новый трек под названием «Не виновата».
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Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Общество

СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
РБК 00:37
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Футбол

«Челси» с минимальным разрывом победил «Астон Виллу»

Что касается «Астон Виллы», то команда идёт на 15-м месте с 16 очками. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Лестер» побеждает седьмой раз подряд.
ГЛАС.RU вчера в 21:02
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Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ

Российская газета 01:02
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 01:24
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Профиль вчера в 01:47
Политика

Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным

Лидерам религиозных организаций Зеленский сообщил, что нуждается в совете перед возможностью возобновить диалог об урегулировании конфликта.
Lenta.ru 01:49
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Общество

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
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«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
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Крупнейший по числу жертв пожар в России, произошедший 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми по адресу: улица Куйбышева, дом 9, и повлекший смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.
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