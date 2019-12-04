Происшествия
ТАССВ Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
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В Сквере уральских добровольцев почтут память погибших в «Хромой лошади»
Business Class (Пермь)вчера в 21:30
В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50
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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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Стало известно, когда проведут первый коммерческий пуск с Восточного
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Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
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Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Армия и оружие
Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin
США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Общество
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Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
Экономика
Индексы Уолл-стрит растут после заявлений о скорой сделке США и Китая
Индексы фондового рынка США растут на фоне заявлений о скором завершении «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 4 декабря передает агентство Reuters.
Авто
В России снизились цены на автомобили Ravon
Шоу-бизнес
Ольга Бузова представила новый трек «Не виновата»
Ольга Бузова представила новый трек под названием «Не виновата».
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
«Челси» с минимальным разрывом победил «Астон Виллу»
Что касается «Астон Виллы», то команда идёт на 15-м месте с 16 очками. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Лестер» побеждает седьмой раз подряд.
Хоккей
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
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В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму
Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Политика
Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным
Лидерам религиозных организаций Зеленский сообщил, что нуждается в совете перед возможностью возобновить диалог об урегулировании конфликта.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Общество
РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.