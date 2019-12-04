Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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