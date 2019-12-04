Происшествия

ТАССТАССВ Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
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«Кофта тлела на мне». Десять лет со дня трагедии в «Хромой лошади»

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В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

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В Сквере уральских добровольцев почтут память погибших в «Хромой лошади»

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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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В Перми почтут память погибших в ночном клубе «Хромая лошадь»

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В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»

Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

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Происшествия

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском вчера в 03:03
Политика

Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика

В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму

Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Аргументы и Факты вчера в 09:14
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО

Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Новые Известия вчера в 14:01
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Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

The GEEK 03 декабря в 00:55
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
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Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК вчера в 14:45
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Виктор Сухоруков рассказал, почему «Брат 3» невозможен

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СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
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Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

REGNUM вчера в 18:53
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Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
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Формирование циклона и вызов землетрясений: эксперт озвучил способы управления климатом

Существует теория, согласно которой между циклоном и землетрясениями есть связь Политолог Юрий Кнутов считает, что США могут использовать климатическое оружие для влияния на циклон и антициклон.
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
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Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

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В Армении нашли погребение «амазонки»

Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.
Наука и жизнь 02 декабря в 23:09
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Пожар в клубе «Хромая лошадь»
Крупнейший по числу жертв пожар в России, произошедший 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми по адресу: улица Куйбышева, дом 9, и повлекший смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а Правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.
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