Происшествия
ТАССВ Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
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В Сквере уральских добровольцев почтут память погибших в «Хромой лошади»
Business Class (Пермь)вчера в 21:30
В Пермской краевой филармонии пройдёт концерт в память о погибших в клубе «Хромая лошадь»
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02 декабря в 05:50
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