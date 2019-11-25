В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.

с чего всё началось

Прирост зафиксирован в Пензенской области и Чувашской Республике. Отмечается, что рост средней цены квадратного метра в новостройках Перми за последний год составил 8% — с 57,2 тыс. руб. до 61,8 тыс. руб.

В Перми продажа новостроек снизилась на 37%

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