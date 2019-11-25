Экономика

Местное время (г. Пермь)Местное время (г. Пермь)В Перми продажа новостроек снизилась на 37%

Прирост зафиксирован в Пензенской области и Чувашской Республике. Отмечается, что рост средней цены квадратного метра в новостройках Перми за последний год составил 8% — с 57,2 тыс. руб. до 61,8 тыс. руб.
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с чего всё началось

Новостройки растеряли покупателей

В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее. Такие расчеты на базе данных Росреестра приводят аналитики ЦИАН.
Коммерсантъ24 ноября в 17:44

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Новостройки растеряли покупателей

Коммерсантъ24 ноября в 17:44

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

News.ru24 ноября в 20:42

В пятидесяти регионах России сократились продажи новостроек

Kazanfirst.ruвчера в 00:18

В России сократились продажи новостроек

АБНвчера в 02:43

Российские квартиры оказались невостребованными

Lenta.ru00:09

Продажи новостроек в 3-м квартале сократились на треть

Финмаркетвчера в 04:16

Цена «кусается»: продажи новостроек упали в большинстве регионов РФ

Регион onlineвчера в 03:10
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Политика

Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Российская газета 06:52
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество

В Госдуме предложили компромисс в вопросе выходных 31 и 30 декабря

«По результатам всестороннего анализа принятого в Томской области решения можно было бы рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, однако сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM 06:39
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Спорт

Чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

Saratovnews 03:39
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Газета.Ru вчера в 14:43
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru 03:05
Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
REGNUM вчера в 22:54
Общество

Москвичи с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

В течение пяти дней горожане получат деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сами смогут купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.
ТАСС 06:36
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
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