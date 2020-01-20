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с чего всё началось

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

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