Происшествия
КоммерсантъВ Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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с чего всё началось
Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете рассказать о его причинах, расскажите об этом нам — написать нам можно через группу во "ВКонтакте" или на почту 59@rugion.ru.Новости Перми 59.ruвчера в 22:08
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Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Политика
Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
Происшествия
В Самарской области угнали машину с ребенком
20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом этого года откроет прямые рейсы по седьмой "свободе воздуха" из петербургского аэропорта Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Политика
В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Недвижимость
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Политика
Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством
Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Кино
«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о досрочных выборах в Госдуму
В Кремле прокомментировали данные о проведении досрочных выборов в Госдуму.
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Здоровье
Украина лидирует в Европе по младенческой смертности
Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.
Происшествия
Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия
По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.
Шоу-бизнес
В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе
После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Технологии
Фотографии тысяч девушек из Tinder оказались в сети
Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в сети на форуме киберпреступников.