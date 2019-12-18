Экономика

РБК Пермский крайРБК Пермский крайВ Перми с начала года квартиры в новостройках подорожали почти на 13%

С января по ноябрь 2019 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Перми выросла на 12,9%. Так, в январе 2019 года цена «квадрата» составляла 56 тыс. рублей. В ноябре 2019 года ценник вырос до 63,3 тыс. рублей сообщают аналитики Domofond.ru.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолецвчера в 07:23

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ruвчера в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

Петербургские новостройки за год подорожали на 10%

78.ru18 декабря в 04:17

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газетавчера в 06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Экономика

«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»

В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
ГЛАС.RU вчера в 17:29
Происшествия

SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
РИА Новости 00:17
Общество

Сахалинский экс-губернатор Хорошавин сказал, что у него все в порядке

Как рассказали члены ОНК, своё состояние здоровья Хорошавин назвал удовлетворительным, жалоб на условия содержания нет.
АСТВ вчера в 20:44
Здоровье

Врачи онкоцентра Блохина пожаловались Скворцовой на токсичность детских дженериков

Опыт применения детского подразделения онкоцентра свидетельствует о токсичности и низкой эффективности российских аналогов.
Фармацевтический вестник 00:00
Происшествия

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных.
ТАСС вчера в 21:45
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Происшествия

В парке Победы нашли труп 17-летней девушки

В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Регион 64 вчера в 23:27
Происшествия

Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Космос

Китай и Бразилия запустили исследовательский спутник CBERS-04A

Китай и Бразилия в пятницу успешно вывели на солнечно-синхронную орбиту спутник для изучения природных ресурсов CBERS-4A.
ТАСС вчера в 23:20
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 16 декабря в 18:33
Общество

Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ

Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным и восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 21:02
Общество

«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Эксперты «Роскачества» составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку.
Известия 00:00
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБК вчера в 23:00
Экономика

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых

В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:18
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Общество

Воды в России станет больше из-за изменений климата

В государственном докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году» сказано, что еще до конца XXI века в России может стать на 8-10% больше водных ресурсов.
Телеканал 360° вчера в 21:54
Общество

Россиянам дали советы по выбору красной икры

Lenta.ru 00:10
Здоровье

В Калининграде прошёл семинар по маркировке лекарственных средств

На семинаре специалисты рассказали, как производителям, импортерам, аптекам и медицинским организациям подготовиться к реализации лекарственных средств с новыми кодами.
Каскад вчера в 10:58
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Экономика

Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное