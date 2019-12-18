Экономика
РБК Пермский крайВ Перми с начала года квартиры в новостройках подорожали почти на 13%
С января по ноябрь 2019 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Перми выросла на 12,9%. Так, в январе 2019 года цена «квадрата» составляла 56 тыс. рублей. В ноябре 2019 года ценник вырос до 63,3 тыс. рублей сообщают аналитики Domofond.ru.
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Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.РИА Новости18 декабря в 03:44
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