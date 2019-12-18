Экономика

РБК Пермский крайРБК Пермский крайВ Перми с начала года квартиры в новостройках подорожали почти на 13%

С января по ноябрь 2019 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Перми выросла на 12,9%. Так, в январе 2019 года цена «квадрата» составляла 56 тыс. рублей. В ноябре 2019 года ценник вырос до 63,3 тыс. рублей сообщают аналитики Domofond.ru.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

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Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

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Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше

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В будущем VLT (Very Large Telescope) поможет ученым раскрыть еще больше деталей о галактиках и сверхмассивных черных дырах, образованных за первые пару миллиардов лет после Большого взрыва.
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Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

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