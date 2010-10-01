Коронавирус
RT на русскомВ Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности. В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля.
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
АБН 08:13
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
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Газета.Ru 09:58
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
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Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
Общество
В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»
Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
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РИА Новости 10:51
Общество
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в регионе может не состояться из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:01
Экономика
Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки.
MedikForum.ru вчера в 11:34
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Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 06 мая в 12:02
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия ограничений
На совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах постепенного снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Мишустин провел совещание из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка
Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.
ТАСС 10:06
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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
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Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
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Общество
ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
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Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом
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В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
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Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
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Общество
В России объяснили низкую смертность евреев с коронавирусом
Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин объяснил, почему среди российских евреев наблюдается низкая смертность от коронавируса.
Lenta.ru 10:41