Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности. В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля.
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Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае

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Properm.ru08:18

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Власти Пермского края продлили режим самоизоляции. Но разрешили гулять

URA.Ru08:18

Режим самоизоляции в Пермском крае хотят продлить до 25 мая

АиФ Пермь07:56
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В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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В Курской области продлили режим самоизоляции

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На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID

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Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
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В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка

Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

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