Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности. В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля.

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. 38

Происшествия Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. 25

Политика Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля. 29

Общество В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо» Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. 50

Общество В Курской области продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона. 8

Экономика Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. 71

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о трех этапах снятия ограничений На совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах постепенного снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,6K

Политика Мишустин провел совещание из больницы Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации. 38

Происшествия В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил. 1

Общество В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.