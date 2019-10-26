Происшествия

ТАССТАССПоиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
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В Прикамье остановлены поиски легкомоторного самолета

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В Прикамье спасатели ищут пропавший самолет

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В небе над Прикамьем пропал самолёт

АиФ Пермь08:23

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

ТАСС10:44

Пропавшим под Пермью самолетом управлял глава федерации сверхлегкой авиации края

Интерфакс09:38

Частный легкомоторный самолет исчез в Пермском крае

Телеканал 360°08:37

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего самолета из-за темноты

РИА Новости10:46
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Компания Redmi готовит к выходу свой новый смартфон Redmi Note 8T.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

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Газета.Ru 09:53
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Майя «задушил» Аскрена на турнире UFC в Сингапуре

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Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.
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Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
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Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
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Naked Science 23 октября в 13:20
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Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
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Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.
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Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
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