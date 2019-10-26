Происшествия
ТАССПоиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
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Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Компания Redmi готовит к выходу свой новый смартфон Redmi Note 8T.
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Эрдоган: Турция очистит от курдских формирований северо-восток Сирии
Вооруженные силы Турции очистят от членов незаконных вооруженных формирований северо-восток Сирии, если курдские формирования по истечении 150 часов не покинут данные районы.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Политика
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Единоборства
Майя «задушил» Аскрена на турнире UFC в Сингапуре
Происшествия
В Астрахани в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Как уточнили ТАСС в детской больнице им. Н. Н. Силищевой, у пострадавших детей были диагностированы ушибы легкой степени.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Общество
На акцию протеста в Чили вышло более миллиона человек
Антиправительственный митинг в столице Чили Сантьяго собрал больше миллиона человек, передает ТАСС.
Происшествия
В Харькове застрелен свидетель убийства Вороненкова
Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Наука
Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые
Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Политика
Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Хоккей
«Амур» в гостях обыграл «Трактор»
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирилл Рассказов.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Происшествия
В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов
Фольклорная группа "Сударушки" находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе Алтайского края, где погибли восемь человек, рассказали РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.
Армия и оружие