Коронавирус

ТАССТАССВ Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
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С 1 июля в Прикамье начнут открываться музеи и библиотеки

Сайт губернатора и Правительства Пермского края07:07

С 1 июля в Пермском крае начнут открывать музеи и библиотеки

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В Прикамье ослабили режим самоизоляции. А что всё ещё нельзя?

Новости Перми 59.ru08:03

В Пермском крае смягчат ряд ограничений по коронавирусу

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В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

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В Пермском крае разрешили работу летних кафе и музеев

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Пермский край переходит на второй этап снятия ограничений самоизоляции

Business Class (Пермь)06:15
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Газета.Ru 09:20
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Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
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Политика

Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.
ТАСС 08:56
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Транспорт

Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
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Футбол

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол

CT news вчера в 04:31
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
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Общество

СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо

Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
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Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
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Политика

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК 09:43
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Происшествия

В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку

Форпост Северо-Запад 09:21
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
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Общество

В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %

Ежегодно летом меняется стоимость коммунальных услуг, не исключением, стал и 2020. Так, в России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ.
Версия.Инфо 09:39
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Здоровье

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

РИА Новости 08:52
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Общество

В России с 1 июля произойдет ряд изменений

Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

В Свердловской области откроют все детские сады

Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
REGNUM 09:13
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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