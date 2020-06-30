Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.

В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Политика Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.

Общество Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России "Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд. 3

Общество Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов. 24

Политика Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 1

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров. 39

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 352

Общество СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК. 5

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. 14

Политика Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом. 52

Здоровье В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 927

Общество В Свердловской области откроют все детские сады Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.