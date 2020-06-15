Коронавирус
РИА НовостиВ Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 23 июня
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:08
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Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
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