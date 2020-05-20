Коронавирус
РИА НовостиВ Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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с чего всё началось
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09
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Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09
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Общество
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
РИА Новости 07:06
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
Спорт-Экспресс вчера в 14:30
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Мишустин: 14 регионов России приступили к отмене карантинных мер
Критерии для постепенной отмены ограничений достигнуты в 17 регионах, власти 14 из них уже начали послабления.
REGNUM 05:35
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении смертности от новообразований
По данным Минздрава, доля заболеваний раком, выявленных на ранних стадиях, в первом квартале 2020 года составляет 57,6% - показатель снизился на 0,5% в годовом выражении.
Rambler News Service 06:48
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Политика
Партия Порошенко прокомментировала «запись» его диалога с Байденом
Объединение "Европейская солидарность", главой которого является бывший украинский президент Петр Порошенко, прокомментировало публикацию якобы диалога бывшего руководителя Белого дома Джо Байдена с экс-лидером Незалежной.
Народные новости 04:29
Общество
Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
Ведомости 06:25
Политика
Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
Культура
Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»
Sostav.ru 07:05
Экономика
Россияне испугались покупать в долг
В апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам.
Lenta.ru 07:10
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Политика
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
РБК вчера в 12:50
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
Общество
Нурмагомедов ответил усомнившемуся в коронавирусе фанату
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на комментарий одного из подписчиков, который назвал пандемию коронавируса аферой.
Lenta.ru 06:47
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor вчера в 07:54