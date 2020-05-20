Коронавирус
РИА НовостиВ Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09
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Экономика
Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним.
Моя Москва.онлайн 18 мая в 12:04
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 17 новых моделей до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Общество
В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки
Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов.
ИжевскИнфо.РУ 18 мая в 06:13
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru 01:33
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Кино
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Происшествия
В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Театры
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
В 19:00 Московская консерватория представит запись 2018 года концерта Симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.
РИА Новости 18 мая в 17:00
Общество
В Карелии выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня сразу 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Карелии, пишет правительственный телеграм-канал «Карельские лайки».
Московский Комсомолец 01:45
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Общество
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими на похоронах
РЕН ТВ вчера в 12:58
Происшествия
Расстрелявший двоих соседей житель Анапы освобожден в зале суда
Краснодарский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Анапы Олегу Хоменко, который в феврале 2019 года застрелил двоих соседей, поссорившись с ними из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Единоборства
Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
RT на русском 01:52
Общество
Голикова сообщила размер выплат российским врачам
Выплаты медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом составили 13,5 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 20 мая на заведании в Совете Федерации.
ИА Красная Весна 04:39
Политика
Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о решении разорвать все соглашения с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить все палестинские земли.
Известия вчера в 16:15