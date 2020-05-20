Коронавирус

ВЕТТАВЕТТАВ Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

Сегодня на заседании оперштаба власти обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения коронавирусной инфекции. По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня

По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09

Подробнее о событии

Власти муниципалитетов Прикамья оперативно реагируют на посты жителей в соцсетях

КП - Пермь04:37

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

РИА Новости03:53

Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня

Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня

ТАСС03:38

В Пермском крае продлили режим самоизоляции из-за прироста случаев коронавируса

Properm.ru03:24

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 8 июня

Рифей-Пермь03:20

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

ВЕТТА03:43
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Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
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Происшествия

Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов

Медсестры обсерватора, который находится в бурятском селе Сотниково, рассказали о том, как пациенты обзывали их, а потом закидали камнями.
Известия 08:50
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Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Политика

YouTube заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

С платформы видеохостинга YouTube исчезли каналы News Front, Anna News и Крым-24.
ИА Новороссия 05:18
4
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Происшествия

Депутата на Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

ТАСС 08:15
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Здоровье

В Дагестане от внебольничной пневмонии умерли более 650 человек

На сегодняшний день от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, сообщает республиканский Оперштаб.
Дербентские новости 17 мая в 15:29
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Происшествия

Дом с обрушившимся лестничным пролетом два года считался аварийным

Дом в Энгельсе (Саратовская область), где обрушился лестничный пролет, получил статус аварийного еще в 2018 году.
Известия 03:01
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
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Общество

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
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Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
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Кино

Танос стал самым популярным кинозлодеем всех времен

Live24 08:20
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
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Общество

В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки

Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
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Авто

Ford отложил запуск Bronco и Mustang Mach-E

Тарантас Ньюс 07:42
Политика

Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Путешествия

Турция откроет границы для российских туристов

Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Происшествия

Мать задушила 8-летнего сына в Татарстане и покончила с собой

В Татарстане мать задушила своего 8-летнего сына и покончила с собой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
РЕН ТВ 04:57
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Общество

Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.
ЗакC.Ру 08:10
8
Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
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Здоровье

В Архангельской области коронавирус диагностирован у 815 человек

На вторник, 19 мая, число северян с подтверждённым диагнозом covid-19 достигло 815 человек.
Московский Комсомолец вчера в 07:00
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва

Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru 17 мая в 20:58
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Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
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