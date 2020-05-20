По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.

с чего всё началось

Сегодня на заседании оперштаба власти обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения коронавирусной инфекции. По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

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