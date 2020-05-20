Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня

По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09

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В Пермском крае продлили режим самоизоляции

РИА Новости03:53

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня

ВЕТТА03:43

Оперштаб: в Пермском крае режим самоизоляции продлен до 8 июня

Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:09

В Пермском крае продлили режим самоизоляции из-за прироста случаев коронавируса

Properm.ru03:24

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 8 июня

Рифей-Пермь03:20

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня

ТАСС03:38

В Пермском крае продлевают карантин до июня. В регионе может быть новая вспышка коронавируса

URA.Ru03:29
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений

Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
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Общество

Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
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Политика

Зеленский анонсировал обмен пленными и «нормандский» саммит

Киев обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:57
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Политика

Зеленский допустил свое выдвижение на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что одной каденции на посту главы государства ему не хватит.
Rambler News Service 06:06
Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
2
Общество

В России описали новые правила для туристов после пандемии

Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Политика

Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной.
Новостной фронт вчера в 15:41
255
Политика

Зеленский пожаловался на превращение Украины в историю о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины».
Lenta.ru 05:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 308705.
ТВ Центр 03:43
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Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
11
Общество

В Липецкой области выявили 79 новых случаев коронавируса за сутки

Как сообщили 20 мая в областном оперштабе за сутки у 79 человек подтвердился коронавирус.
Kursk.com 03:18
6
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
1,5K
Общество

Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
Online47.ru вчера в 23:15
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
279
Общество

В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими

Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
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Футбол

Роберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»

Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с ним. Я думаю, что в нашем поколении было сложнее забивать голы.
Матч ТВ 18 мая в 21:36
Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Происшествия

В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии

В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
1
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
13
Политика

Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Аббас назвал Израиль «оккупационной силой на оккупированной территории Палестины».
Говорит Москва вчера в 16:23
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Шоу-бизнес

Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации

Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
Киноафиша России 05:22
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 17 новых моделей до 2026 года

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
34
Общество

Youtube внезапно удалил аккаунт телеканала «Крым 24»

Аккаунт крымского телеканала «Крым 24» без предупреждений удалила с сервиса Youtube компания Google, 20 мая сообщает телекомпания.
ИА Красная Весна 04:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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