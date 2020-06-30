Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. Соответствующее решение было принято на региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. При этом в регионе вводятся некоторые послабления карантина.

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля

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