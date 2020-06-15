В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. Это связано с низким коечным фондом в прикамских больницах и высоким коэффициентом распространения заболеваемости в регионе.

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

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