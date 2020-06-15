Коронавирус
ВЕТТАВ Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. Это связано с низким коечным фондом в прикамских больницах и высоким коэффициентом распространения заболеваемости в регионе.
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Оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 23 июня
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:08
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Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово
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Американский процессорный гигант Qualcomm выпустит 17 июня новый субфлагманский процессор Snapdragon 775G.
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Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
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В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
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Политика
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Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Устроившим стрельбу на Ленинском проспекте в столице оказался 25-летний уроженец Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
Общество
Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Политика
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Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировок Telegram.
Коммерсантъ 04:56
Общество
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В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Адвокат хочет обменять шпиона Уилана на Виктора Бута
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Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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