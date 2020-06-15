Коронавирус

ВЕТТАВЕТТАВ Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. Это связано с низким коечным фондом в прикамских больницах и высоким коэффициентом распространения заболеваемости в регионе.
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Оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 23 июня

Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:08

Режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 23 июня

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Оперштаб продлил режим самоизоляции в Пермском крае

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В Пермском крае вновь продлили режим самоизоляции

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В Прикамье продлили режим самоизоляции

Новости Перми 59.ru07:47
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Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
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В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
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Минтруд назвал число реальных безработных в России

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Газета.Ru вчера в 11:12
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Экономика

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Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры

Нападавшие отобрали у перевозчиков пакеты с деньгами и скрылись на автомобиле.
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Путин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса.
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«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper и начал с Eni

Компания «Газпром» прекратила арбитражное разбирательство с немецкой Uniper по поводу цены на газ. Об этом говорится в отчете «Газпрома».
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Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

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Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

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В Москве беспилотный автомобиль попал в первое ДТП

В Москве беспилотный автомобиль "Мостранспроекта" попал в первое ДТП, передает РИА "Новости".
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