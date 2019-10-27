с чего всё началось

На место выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения. Как сообщил Telegram-канал 112, пилотом самолета, пропавшего 26 октября в Пермском крае, был 53-летний председатель региональной Федерации сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов.

Спасателям не удалось найти пропавший в Пермском крае самолет

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