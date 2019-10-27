Происшествия

ФедералПрессФедералПрессСпасателям не удалось найти пропавший в Пермском крае самолет

На место выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения. Как сообщил Telegram-канал 112, пилотом самолета, пропавшего 26 октября в Пермском крае, был 53-летний председатель региональной Федерации сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось
МЧС возобновило поиски частного легкомоторного самолета в Пермском крае, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъвчера в 03:39

Подробнее о событии

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета продолжатся в понедельник

РИА Новостивчера в 12:15

Пропавший под Пермью самолет до сих пор не найден

Телеканал 360°вчера в 12:46

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Интерфаксвчера в 10:24

Поиски пропавшего в Пермском крае самолёта возобновятся утром 28 октября

АиФ Пермьвчера в 21:24

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАССвчера в 11:05

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены

КП - Пермьвчера в 10:30

Пермяков просят помочь в поисках пропавшего самолета и его пилота

Новости Перми 59.ruвчера в 03:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ

Регион online 04:25
Общество

Видеосервис Apple запустится без русской озвучки

В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург

В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 06:23
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН 26 октября в 08:10
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Экономика

Отели Турции обложат «налогом на проживание»

Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Известия 26 октября в 02:55
Армия и оружие

Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади

URA.Ru вчера в 19:02
Армия и оружие

Немецкие депутаты призвали вывести войска США из Германии

Депутаты немецкой партии «Левые» обратились к правительству с документом о необходимости вывода американских военных из Германии.
Русская Планета 25 октября в 04:21
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия

Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 05:29
Политика

Путин поручил оказать содействие в развитии удэгейского языка

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, и Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка.
News.ru 06:39
Здоровье

В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 26 октября в 02:48
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие

Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»

Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.
Дни24 вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh

На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Актуальные Новости 26 октября в 08:40
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Известия 06:48
Футбол

Аленичев может возглавить «Ротор»

Матч ТВ 04:35
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

RT на русском 04:30
Политика

Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала

Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.
News.ru 02:16
Космос

Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»

Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM 06:20
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому

Твой Континент вчера в 02:24
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

РБК 05:43
Происшествия

Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены

Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.
BFM.ru 03:38
Футбол

Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова

В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 04:46
Кино

Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»

Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Игромания.ру 03:39
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

"Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт" Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала "Настоящее время" * (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).
RT на русском 01:30
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Футбол

Полузащитник «Витесса» Базур извинился перед Слуцким за оскорбление

Пресс-служба «Витесса» в «твиттере» сообщила о возвращении полузащитника Рихедли Базура к занятиям с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
Soccer.ru 05:53
Главное