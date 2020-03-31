Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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