Коронавирус
REGNUMВ Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Общество
Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Политика
Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
Политика
Верховная рада приняла закон о продаже земли
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения, сообщает «Шарий.net».
Политика
В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза
В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Общество
ФСБ отправит большую часть сотрудников в отпуск из-за коронавируса
Большую часть сотрудников ФСБ отправят в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город
На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона
У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кино
Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон
Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, в своем Instagram-аккаунте показал, как может выглядеть Мститель "на двух колесах" в исполнении Ривза.
Космос
Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику
Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин вылечилась от коронавируса
Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Футбол
Геркус призвал не нервничать в связи с пандемией коронавируса
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.