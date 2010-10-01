Общество
Город342В Пермском крае сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом
За сутки в Прикамье выявлено 54 новых инфицированных COVID-19. Из них: 29 мужчин, 24 женщины и несовершеннолетний ребенок. Общее число жителей с коронавирусом в регионе достигло 3691.
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Как пишут «Ведомости», россияне столкнулись с дефицитом автомобилей в автосалонах.
Tvoe-avto.com 13:02
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10
Происшествия
Ребенок разбился на стройке в Липецке
В Липецке на строительной площадке разбился девятилетний ребенок. Он упал с третьего этажа недостроенного здания.
Известия 04:08
Шоу-бизнес
Пугачева потратила 3 млн рублей на покупку памятника на кладбище
Примадонна отечественной эстрады заплатила три миллиона рублей, чтобы установить памятник своему другу Александру Барыкину.
VSE42.RU 06:39
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Политика
Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа
Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.
Piter.tv 06:58
Общество
В Саратовской области с 1 июля разрешат работу летних кафе
"С 1 июля в Саратовской области разрешена работа летних кафе", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа будет возможна только при соблюдении всех необходимых требований, в том числе соблюдения социальной дистанции.
ТАСС 12:50
Происшествия
Мужчину будут судить в Москве за аферы с имуществом умерших на 19 млн рублей
В столице мужчину будут судить за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан, сообщает городская прокуратура.
Москва 24 13:50
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news 10:26
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
До 1 октября продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий
Карты систем Mastercard и Visa до сих пор действуют до истечения срока действия, если гражданин именно их использовал в качестве платежных инструментов для получения государственных выплат.
Evo-rus.com 09:46
Политика
США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
Здоровье
Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля
Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
Губерния-33 07:54
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Армия и оружие
В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России
В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News 07:31
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Напомним, 17 июня цена на Аи-95 выросла до 56,7 тысячи рублей за тонну, что стало абсолютным историческим максимумом.
Компания вчера в 11:12