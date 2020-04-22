Коронавирус

ТАССТАССВ Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.
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В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников

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В Прикамье из-за коронавируса сократят расходы на содержание чиновников

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