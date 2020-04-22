Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.

В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 596

Общество Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане). 146

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 9

Общество Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области На 22 апреля в Самарской области зафиксировано 115 случаев заражения коронавирусом, их них 15 человек выздоровели и выписаны. 5

Общество В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Общество Суды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются. 115

Шоу-бизнес Первый муж Пугачевой раскрыл размер своей пенсии Первый супруг Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас рассказал, на какие средства живет во время самоизоляции. 4

Общество В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Из них 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому. 65

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 424

Общество Названо соотношение мужчин и женщин в России В возрастной категории 30-39 лет на 1000 женщин приходится 999 мужчин, в возрасте 40-49 число мужчин снижается до 926, а в возрасте от 50 до 59 лет — до 839. 145

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом. 30

Кино От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 38

Футбол Робин Ван Перси рассказал, почему покинул «Арсенал» Известный футболист Робин Ван перси рассказал всю правду о своём переходе из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

Шоу-бизнес Кристина Асмус выложила «беременное» фото 32-летняя артистка любит пошутить у себя в микроблоге. На днях Асмус опубликовала фото в ванне с округлившимся животом. 11

Авто Mercedes-Maybach S-Class замечен на Нюрбургринге Камуфляж, примененный спереди, скрывает пересмотренную решетку с вертикальными планками, представленную пару лет назад на фейслифтинге Maybach S-Class Pullman и недавно замеченную на Maybach GLS.

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 91

Единоборства Тактаров ответил на оскорбления Александра Емельяненко в свой адрес Бывший боец UFC, российский и американский актер Олег Тактаров ответил на оскорбительный комментарий в свой адрес от соотечественника, спортсмена Александра Емельяненко. 37