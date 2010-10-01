Коронавирус
ТАССВ Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному министерству финансов сократить на 10% расходы на содержание аппарата государственных органов края, а удержанные средства направить в резервный фонд, деньги из которого пойдут на борьбу с коронавирусом и соцподдержку граждан.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Пермского края поручил сократить расходы на содержание правительства
Сайт губернатора и Правительства Пермского края02:55
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском вчера в 14:06
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 20 апреля в 13:00
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru вчера в 07:24
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Кино
Крис Пайн снимется в перезагрузке фильма «Святой» про неуловимого вора
REGNUM вчера в 22:02
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Кино
Премьеру «Венома 2» перенесли на 2021 год
Изначально выход картины был запланирован на октябрь 2020 года. Теперь сроки перенесли на восемь месяцев – на 25 июня 2021 года.
Piter.tv 02:05
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Армия и оружие
ЮВО опроверг сообщения о дополнительных войсках в Чечне
РИА Новости вчера в 06:58
Технологии
Релиз браузера Vivaldi 3.0: встроенная защита от слежки, блокировщик рекламы и многое другое
Обозреватель Vivaldi 3.0 получил встроенную защиту от веб-трекеров, блокировщик рекламы, обновлённую систему навигации и многое другое.
3DNews 03:00
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Происшествия
ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
«Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.
РБК вчера в 04:13
Общество
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
ФАН 03:57
Здоровье
Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 20 апреля в 04:13
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области
По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Наука
Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами
Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
N+1 04:09