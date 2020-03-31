Коронавирус
Мой БрянскВ Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
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Оперштаб: Со 2 апреля в Прикамье будет введен режим полной самоизоляции
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:58
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От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
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Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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РБК со ссылкой на результаты анализа пишет, что в Москве приостановили работу 73% организаций.
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Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Постановление, подписанное во вторник, 31 марта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вводит ряд дополнительных ограничений на территории региона, связанных с угрозой коронавируса.
Транспорт
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Общество
В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае
Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
Интернет
В Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов
Футбол
В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса
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Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.