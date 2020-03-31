Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВ Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
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В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции

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В Пермском крае вводится режим обязательной самоизоляции

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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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В Италии за сутки от коронавируса умерли еще 837 человек

В Италии продолжают массово умирать от коронавируса. За последние сутки умерли 837 человек, сообщают местные власти.
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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч.
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Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
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На Кубани двое заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Краснодарском крае 31 марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом На Кубани к 31 марта провели 9 тыс. 666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.
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В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции

Из-за коронавируса в Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции. Меры приняты в отношении граждан всех возрастов.
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Врач опровергла миф о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом

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Вечерняя Москва 02:15
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К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации

«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.
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Haval в России изменил цены на свои автомобили

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Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
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Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

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АиФ Краснодар 10:40
Общество

В России закрылись почти 40% торговых точек

РБК со ссылкой на результаты анализа пишет, что в Москве приостановили работу 73% организаций.
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Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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РО освободили от погашения бюджетного кредита на 2020 год

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Стали известны параметры режима самоизоляции в Новосибирской области

Постановление, подписанное во вторник, 31 марта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вводит ряд дополнительных ограничений на территории региона, связанных с угрозой коронавируса.
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С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Форпост Северо-Запад 12:16
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Капитан авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» просит о помощи

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В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
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В Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов

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