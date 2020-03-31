Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.

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В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

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