Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое. Глава Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что ограничение касаются всех граждан кроме сотрудников организаций жизнеобеспечения.
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В Пермском крае со 2 апреля вводится режим самоизоляции

Новый компаньон08:47

Оперштаб: Со 2 апреля в Прикамье будет введен режим полной самоизоляции

Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:58

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сегодня подпишет указ о самоизоляции граждан

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Новости Перми 59.ru09:24

Со 2 апреля в Прикамье вводится режим полной самоизоляции

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Режим обязательной самоизоляции объявили для всех жителей Пермского края

ТАСС08:55

В Пермском крае вводится режим обязательной самоизоляции

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Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
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Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
AstroNews.ru вчера в 13:15
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В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека.
РБК вчера в 09:38
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
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Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
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Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News вчера в 09:52
Политика

Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
Российская газета 18:56
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM 03:25
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
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Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
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Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
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Армия и оружие

Королевство не сдержалось: Эр-Рияд атаковал хуситов в столице Йемена

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла сегодня, 30 марта, авиаудары по контролируемой повстанческим движением «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) столице Йемена, передаёт Reuters.
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Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости вчера в 04:46
Финансы

Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%

Рубль обвалился к доллару в марте на 14,7%, что является наибольшим падением с января 2015 года.
RT на русском 18:25
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

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Ученые спрогнозировали смерть миллионов детей от рака

Без финансирования до 2050 года в мире могут заболеть раком до 13,7 млн детей.
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Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
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Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
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Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции, как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
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Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
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Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
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В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском 17:51
Общество

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
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