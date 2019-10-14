Экономика

Город342Город342В Пермском крае выросла стоимость аренды однокомнатных квартир

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Пермском крае за год повысилась на 3,8%. Об этом сообщается в исследовании портала Avito по итогам третьего квартала текущего года. Согласно данным, в Прикамье цена аренды однокомнатных квартир в среднем составила около 10 000 рублей.
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Куплю квартиру на зарплату

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Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%

Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
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Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность

Если поправки будут одобрены Госдумой, то директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять «порядок, сроки и случаи проведения» проверок.
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
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В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке

Герцог и герцогиня Кембриджские, находящиеся с визитом в Пакистане, прибыли на один из приемов в столице страны Исламабаде на моторикше.
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В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Газета.Ru вчера в 15:57
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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СК показал подозреваемых в убийстве продававшей автомобиль девушки

RT на русском вчера в 14:45
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
Здоровье

Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными

Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 08:26
Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 14:37
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Футбол

Манчини повторил рекорд 80-летней давности

Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.
Советский спорт вчера в 16:56
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Газета.Ru 14 октября в 14:55
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Гаджеты

Google представила новые модели смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL

Astera вчера в 12:14
Общество

ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК вчера в 19:51
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
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В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
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Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия

В Челябинской области погиб российский бизнесмен

Основатель кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на территории Пластовского района.
URA.Ru 01:09
Экономика

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»

Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) стал соинвестором РФПИ в компанию "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.
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Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
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Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

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Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

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Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ

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Летевший в Москву из Дели самолет вынужденно сел в Ташкенте

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СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
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