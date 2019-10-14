Экономика
Город342В Пермском крае выросла стоимость аренды однокомнатных квартир
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Пермском крае за год повысилась на 3,8%. Об этом сообщается в исследовании портала Avito по итогам третьего квартала текущего года. Согласно данным, в Прикамье цена аренды однокомнатных квартир в среднем составила около 10 000 рублей.
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Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%
Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
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