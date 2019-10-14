Экономика
Омск здесьАренда однокомнатных квартир в Омской области подорожала почти на 10 %
Как поясняют специалисты "Авито", в России в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сумма составляет 16 тыс. руб. В Омской области за год аренда выросла на 9,8 %.
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Кроме того, наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры за год наблюдается в Иркутской области (почти на 26% до 16,5 тыс. рублей), Омской области (почти 13% до почти 16 тыс. рублей) и Челябинской области (почти 9% за год до почти 12 тыс. рублей).ТАСС13 октября в 20:11
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