Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Пермском крае за год повысилась на 3,8%. Об этом сообщается в исследовании портала Avito по итогам третьего квартала текущего года. Согласно данным, в Прикамье цена аренды однокомнатных квартир в среднем составила около 10 000 рублей.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году.

Армия и оружие Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.

Происшествия Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.

Шоу-бизнес Агния Кузнецова впервые станет мамой Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.

Политика Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Авто Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара Компания Mazda готовится к премьере своего первого серийного электрокара, которая состоится на автосалоне в Токио 23 октября.

Происшествия Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.

Политика В ООН рассказали о пытках Ассанжа Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Авто Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.

Политика Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство Вчера в Красноярском крае в колонии-поселении ЛИУ-37 в Сосновоборске в ходе вечерней проверки обнаружили отсутствие осужденного 1994 года рождения.

Авто УАЗ Патриот получит новые опции Интересно, что, судя по изображениям, внедорожникам с «механикой» новый тоннель не положен – его вместе с электронным стояночным тормозом получат автомобили только с автоматической коробкой передач (в частности, УАЗ «Патриот»).

Авто В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Общество Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору розового вина Эксперты Роскачества рассказали об особенностях розового вина и о том, как не ошибиться при его выборе.

Политика Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.