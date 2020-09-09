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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Пермском крае за сутки выявили 59 случаев коронавируса

Общее число летальных случаев пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе составляет 357. За сутки скончались 4 пациента.В источнике
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Evo-rus.com

В Пермском крае за сутки выявили 59 случаев коронавируса

Evo-rus.com9 сентября в 15:16
REGNUM

В Турции за сутки выявлено более 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

REGNUM9 сентября в 15:03
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Суть событий: Сергей Пархоменко

С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы00:26

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер01:33
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новостивчера в 10:10
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Овечкин посетил матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сибирью" и пекинским "Куньлунь Ред Стар", сообщает Sport24.
Газета.Ru07:06