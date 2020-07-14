Коронавирус
ВЕТТАВ Пермском крае за сутки выявили 69 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперштаб. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 4543. Среди новых заболевших – 18 мужчин, 47 женщин и четверо детей (два мальчика и две девочки).
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Общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае превысило 4,5 тыс
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:31
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Ашберн
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим.
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Отмечается, что в соответствии с судебным решением, члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает BBC.
Журналистская правда 04:23
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
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REGNUM 03:58
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия вчера в 05:07
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru 12 июля в 14:51
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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RT на русском вчера в 08:08
Космос
Луна оказалась на 85 миллионов лет моложе, чем предполагали ученые
Результаты показали, «что магматический океан Луны был долгоживущим и ему потребовалось почти 200 миллионов лет, чтобы полностью затвердеть».
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Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
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Экономика
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Общество
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету
Российская газета 04:27
Общество
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В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Футбол
Маслов: «За те фолы, за которые в РПЛ могут дать желтую, в ФНЛ в 80 процентах случаев даже не свистнут»
Защитник «Спартака» Павел Маслов вспомнил о выступлении в ФНЛ, где дебютировал в 15 лет, сравнив судейство в первой лиге с тем, которое есть в РПЛ.
Sport24.ru 04:52
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
У кого-то получилось достичь договоренности с Роспотребнадзором, а у кого-то нет.
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Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Общество
Роспотребнадзор РТ предложил открыть ТЦ и кафе
Предлагается открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом пишет ИА "Татар-информ".
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Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Экономика
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
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