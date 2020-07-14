В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперштаб. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 4543. Среди новых заболевших – 18 мужчин, 47 женщин и четверо детей (два мальчика и две девочки).

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Общество Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы Отмечается, что в соответствии с судебным решением, члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает BBC. 31

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 46

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 177

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Космос Луна оказалась на 85 миллионов лет моложе, чем предполагали ученые Результаты показали, «что магматический океан Луны был долгоживущим и ему потребовалось почти 200 миллионов лет, чтобы полностью затвердеть».

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