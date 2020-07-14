Коронавирус
Рифей-ПермьВ Пермском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. Отмечается, что 31 пациент проходит лечение в больницах и 38 амбулаторно на дому.
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Общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае превысило 4,5 тыс
Сайт губернатора и Правительства Пермского края03:31
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
Ведомости вчера в 17:20
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Американский кинооператор Билл Поуп, который работал с Ланой и Лилли Вачовски над тремя частями "Матрицы", рассказал о съемочном процессе фильмов.
Piter.tv 05:52
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Политика
Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Гаджеты
Apple выплатит компенсации пользователям искусственно замедленных iPhone
В рамках коллективного иска от пользователей компания Apple обязуется выплатить денежную компенсацию всем тем, кто пострадал от намеренного замедления процессоров старых моделей iPhone, о котором стало известно в конце 2017 года, сообщает The Verge.
Газета.Ru 05:34
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика
Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности
Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:37
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, чьи дети имеют паспорта России и достигли 18 лет.
Общественное телевидение России вчера в 14:53
Армия и оружие
США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года
Новый День вчера в 20:05
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает 122 автомобиля Lada Granta из-за дефекта
Тарантас Ньюс 02:58
Политика
КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз.
ToDay News Ufa 05:28
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.
Газета.Ru 04:12
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Политика
Россия возобновила переговоры об открытии международного авиасообщения
Несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что 15 июля начнутся переговоры по вопросу возобновления международного авиасообщения.
АБН 06:17
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Футбол
«Реал» может расторгнуть контракт с Бэйлом
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может бесплатно покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2022 года.
Sport24.ru 03:28