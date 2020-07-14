В Пермском крае за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. Отмечается, что 31 пациент проходит лечение в больницах и 38 амбулаторно на дому.

В Пермском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

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