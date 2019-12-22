В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.

с чего всё началось

Первую партию урановых «хвостов» судно «Михаил Дудин» доставило в Петербурге в ноябре, разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более четырех тысяч человек.

В Петербург прибыла новая партия ядерных отходов из Германии

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