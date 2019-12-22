Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Петербург прибыла новая партия ядерных отходов из Германии

Первую партию урановых «хвостов» судно «Михаил Дудин» доставило в Петербурге в ноябре, разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более четырех тысяч человек.
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с чего всё началось

НЕВСКИЕ НОВОСТИ проверили радиационный фон после прибытия судна с «урановыми хвостами»

В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.
Невские Новости05:41

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Корабль с «урановыми хвостами» разгрузили в порту Петербурга. Видео с воздуха

Дождь13:46

«Дудин» в городе. Смотрите, как в Петербурге разгружали «урановые хвосты»

Фонтанка.Ру10:28

Петербургские депутаты проверили безопасность транспортировки «урановых хвостов»

Петербургский дневник07:31

«Урановые хвосты» излучают в четыре раза меньше радиации, чем Медный всадник

78.ru08:46

Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки уранового сырья через порт города

ТАСС07:33

Вся правда о «ядерных отходах». В Петербурге проверили условия транспортировки обедненного урана

Телеканал Санкт-Петербург10:28

Власти Петербурга проверили безопасность разгрузки «урановых хвостов» на «Михаиле Дудине»

Невские Новости07:03
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В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Во время стрельбы в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей.
Российская газета 03:02
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NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК 11:37
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru 19:30
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Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий

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На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

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Газета.Ru вчера в 19:22
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

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«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

Спорт-Экспресс 15:12
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
РИА Новости вчера в 07:57
Армия и оружие

САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:08
Армия и оружие

Военные в Норвегии связали радиошумы с российскими испытаниями

РЕН ТВ вчера в 06:13
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Алтайская правда 18:59
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
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Овечкин тепло попрощался с умершим от рака юным болельщиком

Капитан "Вашингтона", российский нападающий Александр Овечкин трогательно попрощался с умершим поклонником команды.
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Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
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Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
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В Барнауле объединят две городские больницы

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
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В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
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Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
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