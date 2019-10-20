Происшествия
Российская газетаВ Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
На юге Петербурга маршрутный автобус номер К-235 врезался в трамвай номер 60. Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Водитель столкнувшейся с трамваем на Десантников маршрутки ехал на запрещающий сигнал светофора
Петербургский дневник13:39
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Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Российская газета 11:45
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
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Вести.Ru 11:40
Авто
Mazda представит новый чистый дизельный двигатель в 2020 году
Как говорит Кристиан Шульце, руководитель европейского отделения Mazda, которое занимается исследованиями и разработками, в следующем году, японский автопроизводитель планирует построить абсолютно новый завод по производству дизельных моторов.
CarsWeek.ru вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод и личную жизнь
Известная певица Ани Лорак решилась поделиться с фанатами подробностями своей личной жизни.
Независимый публицист 17 октября в 14:06
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
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Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru вчера в 08:53
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости вчера в 07:20
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Экономика
Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года
Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru 18 октября в 00:45
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Политика
Трамп назвал Клинтон сумасшедшей и признался в любви к русским
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон просто сошла с ума, и об этом свидетельствуют её высказывания об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
REGNUM 03:30
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
News.ru 09:41
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Телеканал 360° вчера в 08:03
Армия и оружие
Корабль ВМС США будет оснащен боевым лазером
Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.
REGNUM 16:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 17 октября в 20:02
Авто
Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Автоновости дня вчера в 09:02
Политика
На выставке в Сеуле показали оружие будущего
Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.
Российская газета 07:18
Происшествия
Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб
Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда.
РБК 09:56
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
РБК 18 октября в 13:12