Происшествия
Российская газетаВ Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
На юге Петербурга маршрутный автобус номер К-235 врезался в трамвай номер 60. Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ДТП с маршруткой и трамваем на Десантников. Что известно к этой минуте
Телеканал Санкт-Петербург14:49
Водитель столкнувшейся с трамваем на Десантников маршрутки ехал на запрещающий сигнал светофора
Петербургский дневник13:39
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