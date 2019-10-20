На юге Петербурга маршрутный автобус номер К-235 врезался в трамвай номер 60. Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

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