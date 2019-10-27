Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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с чего всё началось

В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.
78.ru01:58

Подробнее о событии

В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери

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В убийстве женщины на Стасовой подозревают ее несовершеннолетнего сына

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Опубликовано видео с места убийства россиянки 12-летним сыном

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В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве собственной матери

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Петербургский школьник жестоко убил свою мать

Piter.tv03:55

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС04:47

В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

78.ru01:58
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Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом

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Происшествия

Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани

Газета.Ru 08:42
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК вчера в 18:50
Футбол

Локомотив — Спартак 0:3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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Из-за пожаров в Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек

Для ряда населенных пунктов офисом шерифа Северной Калифорнии Саномом Каунти выпущено предписание по эвакуации людей.
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На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
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Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Овечкин признался в любви к шведскому форварду

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
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Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
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Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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