Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Читать в источнике
Комментировать230
с чего всё началось

В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.
78.ru01:58

Подробнее о событии

В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве собственной матери

Петербургский дневник04:20

В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери

Газета.Ru09:52

В убийстве женщины на Стасовой подозревают ее несовершеннолетнего сына

Телеканал Санкт-Петербург06:24

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС04:47

Кипяток и шампур: соседи не верят, что 12-летний петербуржец мог убить мать

Мойка7811:46

Петербургский школьник жестоко убил свою мать

Piter.tv03:55

В Петербурге 12-летний школьник подозревается в жестоком убийстве своей матери

78.ru01:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Единоборства

В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения

РИА Новости 04:04
Происшествия

Свердловский город Североуральск остался без газа

В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
REGNUM 11:47
Футбол

Юрий Семин: победа «Спартака» справедлива

В центральном матче 14 тура чемпионата России по футболу "Локомотив" принимал "Спартак" и проиграл 0:3. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин признал победу соперника закономерной.
Вести.Ru 12:35
Армия и оружие

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Футбол

«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой»

«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
Спорт-Экспресс 12:21
Хоккей

«Спартак» переиграл рижское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

Московский "Спартак" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Газета.Ru 03:12
Общество

Неделя в Ленобласти начнётся со снега и гололёда

В Ленобласти в понедельник, 28 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега, передаёт пресс-служба управления МЧС по 47 региону.
78.ru 08:15
Армия и оружие

Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20

На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Фигурное катание

Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Общество

Отец Бутиной назвал сроки возвращения дочери в Барнаул

RT на русском 12:43
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Футбол

«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»

В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Музыка

Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Футбол

Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

Sportbox.RU 11:45
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Наука

Высшее образование защищает от алкоголизма

Кто бы мог подумать, что высшее образование намного снижает риск алкоголизма, а вот неоконченное среднее его увеличивает.
MedikForum.ru 25 октября в 07:53
Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:2

RT на русском 05:53
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия

Погибшие в грузовике в Британии могли быть гражданами Вьетнама

Большинство из 39 погибших, тела которых были обнаружены в Великобритании в контейнере, могут быть гражданами Вьетнама, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Общество

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
Армия и оружие

Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади

Напомним, Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб.
Взгляд.ру 12:47
ещё по теме
Главное