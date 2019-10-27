Происшествия
Российская газетаВ Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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с чего всё началось
В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.78.ru01:58
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В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве собственной матери
Петербургский дневник04:20
В убийстве женщины на Стасовой подозревают ее несовершеннолетнего сына
Телеканал Санкт-Петербург06:24
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