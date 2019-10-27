В ночь на воскресенье в Красногвардейском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 27 октября в квартире на улице Стасовой 12-летний мальчик убил свою мать.

с чего всё началось

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.

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