Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в городе.
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46 пациентов здоровы: в комздраве рассказали о выписавшихся из Боткина

Мойка7803:50

За сутки в службу «112» поступило 1230 обращений от петербуржцев из-за коронавируса

78.ru03:19

За сутки в Петербурге не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:43

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Фонтанка.Ру03:23

В больницы Петербурга с подозрением на коронавирус привезли 19 детей

Piter.tv04:31

В Боткинскую больницу положили более 300 человек с признаками коронавируса

Городовойвчера в 04:35

В Петербурге госпитализировали восемь человек с подозрением на коронавирус

ТК Звезда17 марта в 01:56
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Общество

Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса

Правительство России сообщило, что в связи с глобальной пандемией коронавируса при необходимости ограничительные меры внутри страны будут усилены.
РБК 02:46
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию

Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
МР7.ру 02:29
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Происшествия

В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Известия 03:57
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
Газета.Ru 03:58
Кино

Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке

Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
NewInform вчера в 04:06
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Шоу-бизнес

Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота

Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Народные новости 01:29
Технологии

В Санкт-Петербурге занялись разработкой вакцины от коронавируса

Согласно объявленной информации, ведётся работа над тремя вариантами вакцины. Разработкой занимается биотехнологическая компания BIOCAD.
Discover24 вчера в 11:50
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
ФАН вчера в 09:57
Здоровье

В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию

В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Дождь вчера в 14:06
Общество

Установлены временные правила оформления больничных

Правительство РФ, в соответствии с постановлением от 18.03.2020 № 294, утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Современный Предприниматель 02:10
Происшествия

Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана

RT на русском вчера в 14:17
Происшествия

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

В Петербурге преступная группа задержана за мошенничество с кредитами

Российская газета вчера в 06:18
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Здоровье

Количество больных коронавирусом в Краснодарском крае не увеличилось

Всего в крае по состоянию на 17 марта в медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились и были госпитализированы 88 человек.
Коммерсантъ Краснодар 17 марта в 05:06
Гаджеты

Hisense презентовала первый в мире двухэкранный телевизор 8K с HDR

NewInform 01:33
Политика

Путин заявил о вере в «настроение простых людей»

РБК 03:51
Экономика

Cargo Logic Air складывает крылья

Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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