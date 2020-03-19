В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в городе.

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

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