Общество

ТАССТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Тарифы ЖКХ повысились в среднем на 4%

Газета.Ru03:16

В России 1 июля проиндексируют тарифы за услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 17:00

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Московский Комсомолец02:14

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля

Интерфаксвчера в 10:50
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РИА Новости вчера в 23:17
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Общество

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