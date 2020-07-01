Общество
ТАССТарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%. Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти.
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Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Новые автомобили вчера в 11:52
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Политика
Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22%
Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.
ТАСС 03:08
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Известия вчера в 17:03
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Общество
МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Российская газета 03:55
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»
В Объединённой судостроительной корпорации рассказали о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер".
Piter.tv вчера в 01:32
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Армия и оружие
Китай представил электромагнитное оружие будущего
В отличие от обычного огнестрельного оружия, которое использует зажигание пороха, чтобы вытолкнуть пулю из ствола оружия с высокой скоростью, спиральный или рельсовый пистолет использует электромагнитную силу для ускорения снаряда, когда он движется вдоль ствола оружия.
Ежедневные Новости Владивостока 28 июня в 15:38
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Политика
Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
Lenta.ru вчера в 08:40
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о ходе работы по созданию вакцины от COVID-19
Напомним, ранее добровольцы уже высказывались о своём самочувствии после введения вакцины.
Южный Федеральный вчера в 12:57
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
РБК 03:52
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия 29 июня в 23:57