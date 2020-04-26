Коронавирус
ИнтерфаксВ Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Как добавили в пресс-службе, нужно дождаться всех результатов анализов. Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
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Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией
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