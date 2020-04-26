Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Как добавили в пресс-службе, нужно дождаться всех результатов анализов. Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
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В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

РИА Новости14:14

Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией

Петербургский дневник11:59

В Мариинской больнице у 50 сотрудников подтвердился коронавирус

Фонтанка.Ру10:02

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс11:56

В Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

ТАСС11:26

Сотрудники Мариинской больницы заразились коронавирусом

78.ru10:51

В Мариинской больнице порядка 50 сотрудников заболели коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург11:57
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
14
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,7K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Армия и оружие

Шаповалов объяснил, почему Турция атаковала террористов в Идлибе

ФАН 11:48
1
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
21
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Футбол

Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail

Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:21
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
17
Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском вчера в 11:58
10
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
113
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,1K
Здоровье

В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В больницах города Ухань, который считается эпицентром начала пандемии COVID-19, нет ни одного пациента с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:08
107
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,9K
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
6
Футбол

«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте

Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.
Матч ТВ 07:34
Общество

Россиянка из китайского Харбина отвергла новый всплеск коронавируса

Китайский Харбин не закрыт на карантин, там не переполнены больницы и нет второй волны коронавируса.
News.ru 11:18
1
Здоровье

В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса

За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
10
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
17
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
191
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
10
Происшествия

Оперштаб опубликовал данные о новых зараженных в Волгоградской области

Оперативный штаб Волгоградской области опубликовал возраст и место проживания всех новых зараженных, которые были выявлены в регионе за сутки.
МТВ онлайн 24 апреля в 11:03
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
1K
Общество

До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов

Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
Smolnarod.ru 05:33
276
Общество

Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии

Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
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