Коронавирус
RT на русскомВ Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы. «Мы подтверждаем данную информацию — около 50 человек», — заявили в больнице.
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Общество
Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым
Московский Комсомолец 02:35
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Кино
Во втором сезоне сериала «Ведьмак» расскажут про Нильфгаард — у Кагыра и Фрингильи будет больше экранного времени
Авторы сериала «Ведьмак» подробнее раскроют сюжетные линии Кагыра и Фрингильи из Нильфгаарда во втором сезоне шоу.
CyberSport.ru 07:54
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
Lenta.ru 11:23
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Экономика
Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США
Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44
Общество
Жителям Сербии запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая
Правительство Сербии приняло решение о запрете гражданам покидать дома с 30 апреля до 4 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:38
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Экономика
В минфине США надеются на быстрое восстановление экономики после июля
Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что американская экономика "откроется" после карантина в мае-июне и начнет быстрое восстановление с июля.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня вчера в 13:50