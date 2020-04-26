Коронавирус
RT на русскомВ Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы. «Мы подтверждаем данную информацию — около 50 человек», — заявили в больнице.
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Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией
Петербургский дневник11:59
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Общество
Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых пациентов с тяжелой формой COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции.
РИА Новости 14:48
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Политика
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте
Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.
Матч ТВ 07:34
Культура
Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пенсионеров
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санврач России Геннадий Онищенко назвал главное условие ослабления режима самоизоляции для пенсионеров.
Live24 02:59
Армия и оружие
Булгаков сказал, когда откроется Главный храм Вооруженных сил России
Открытие Главного храма Вооруженных сил России запланировано на начало мая, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Общество
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Здоровье
Заразившийся коронавирусом врач-онколог умер в Белгороде
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Здоровье
В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех
Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 14:37
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Политика
Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском 12:59
Общество
Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи
Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре.
Российская газета 11:06
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52