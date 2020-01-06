Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Ночную Божественную литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин.

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

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