Религия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Ночную Божественную литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин.
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Владимир Путин отметил рождество в Петербурге

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