Общество

Вести.RuВести.RuПьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым. Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося.
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с чего всё началось

Михаил Ефремов не смог покинуть Петербург. В Пулково на него оформили протокол и оставили трезветь

Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.
Фонтанка.Ру06:05

Подробнее о событии

В AirBaltic прокомментировали отказ в посадке на рейс до Риги Михаилу Ефремову

Пятый канал09:32

Актера Михаила Ефремова не пустили на рейс airBaltic в Ригу

Sputnik Латвия08:17

Пьяного Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в «Пулково»

Телеканал Санкт-Петербург07:39

В авиакомпании рассказали об инциденте с пьяным Ефремовым в Пулково

Невские Новости08:43

Михаил Ефремов, когда не смог вылететь из Пулково, выступил на злобу дня и похулил президента

Фонтанка.Ру08:17

Перебравшего с алкоголем Михаила Ефремова в Пулково не пустили на самолёт

78.ru06:38

Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково

АБН06:31
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Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:14
Политика

Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ вчера в 15:24
Происшествия

В Тунисе возле посольства США произошел взрыв

В сообщении говорится, что мужчина на мотоцикле атаковал патруль сил безопасности на дороге у посольства США, активировав пояс смертника.
РБК 06:12
Политика

Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка

Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
RT на русском 07:40
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru 06:17
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Политика

Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
REGNUM 09:04
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»

Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Shraibikus News вчера в 15:52
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:34
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 07:23
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Политика

В ЕК назвали солидарность главным «оружием» ЕС против коронавируса

Почти 4 тыс. случаев коронавируса выявлены на данный момент в 24 странах ЕС, сообщество должно готовиться к быстрому распространению вируса в ближайшие недели.
ТАСС 09:03
Политика

Путин призвал упростить оформление маткапитала

Президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала.
Lenta.ru 08:38
Политика

Глава дипломатии ЕС захотел перед Россией посетить Донбасс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует в скором времени посетить Украину, после чего отправится в Россию.
Взгляд.ру 07:15
Происшествия

В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа

Более 60 человек, которые приехали в Санкт-Петербург из-за границы, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.
RT на русском 01:06
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Здоровье

Минздрав Башкирии оплатит спецборт для умирающей мамы из Уфы

Пресс-служба Минздрава прокомментировала ситуацию с перелетом на спецборте 35-летней уфимки.
ProUfu.ru 06:16
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Армия и оружие

Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:06
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Известия 06:05
Футбол

Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
ProstoProSport 08:57
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Авто

Hyundai анонсировал обновленную Hyundai Creta для России

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Автоновости дня 07:30
Кино

Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»

Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
iReactor 01:28
Политика

МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17

Как отметила дипломат, в Нидерландах набирает «всё новые обороты информационная кампания» по мере приближения к началу судебного процесса в Окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в июле 2014 года, которое запланировано на 9 марта.
RT на русском 03:45
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Стерлеград 05:36
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Общество

Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия» и в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии.
РБК 09:32
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru 04:38
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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