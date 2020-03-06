Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.

с чего всё началось

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым. Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося.

Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

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