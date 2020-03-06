Общество
Вести.RuПьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым. Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.Фонтанка.Ру06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Происшествия
В Тунисе возле посольства США произошел взрыв
В сообщении говорится, что мужчина на мотоцикле атаковал патруль сил безопасности на дороге у посольства США, активировав пояс смертника.
Политика
Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка
Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
Энергетика
Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Политика
Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет
Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»
Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Политика
В ЕК назвали солидарность главным «оружием» ЕС против коронавируса
Почти 4 тыс. случаев коронавируса выявлены на данный момент в 24 странах ЕС, сообщество должно готовиться к быстрому распространению вируса в ближайшие недели.
Политика
Путин призвал упростить оформление маткапитала
Президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала.
Политика
Глава дипломатии ЕС захотел перед Россией посетить Донбасс
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует в скором времени посетить Украину, после чего отправится в Россию.
Происшествия
В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа
Более 60 человек, которые приехали в Санкт-Петербург из-за границы, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Здоровье
Минздрав Башкирии оплатит спецборт для умирающей мамы из Уфы
Пресс-служба Минздрава прокомментировала ситуацию с перелетом на спецборте 35-летней уфимки.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Армия и оружие
Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Футбол
Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Авто
Hyundai анонсировал обновленную Hyundai Creta для России
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Политика
МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17
Как отметила дипломат, в Нидерландах набирает «всё новые обороты информационная кампания» по мере приближения к началу судебного процесса в Окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в июле 2014 года, которое запланировано на 9 марта.
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Политика
Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»
Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Общество
Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия» и в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии.
Шоу-бизнес