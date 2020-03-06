Общество

Вести.RuВести.RuПьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым. Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева не стала объяснять причину случившегося.
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с чего всё началось

Михаил Ефремов не смог покинуть Петербург. В Пулково на него оформили протокол и оставили трезветь

Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.
Фонтанка.Ру06:05

Подробнее о событии

Жена Михаил Ефремова, которого не пустили на самолет в Пулково, объяснила поведение мужа

АБН09:50

В AirBaltic прокомментировали отказ в посадке на рейс до Риги Михаилу Ефремову

Пятый канал09:32

Жена нетрезвого Ефремова, которого не пустили в самолет, назвала инцидент «розыгрышем»

Невские Новости10:06

Актера Михаила Ефремова не пустили на рейс airBaltic в Ригу

Sputnik Латвия08:17

Пьяного Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в «Пулково»

Телеканал Санкт-Петербург07:39

Михаил Ефремов, когда не смог вылететь из Пулково, выступил на злобу дня и похулил президента

Фонтанка.Ру08:17

Перебравшего с алкоголем Михаила Ефремова в Пулково не пустили на самолёт

78.ru06:38
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Общество

Предсказаны худшие последствия эпидемии коронавируса

Ученые Австралийского национального университета опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.
Lenta.ru 07:04
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В ЕС приготовились к быстрому распространению коронавируса

Совет ЕС по здравоохранению на экстренном заседании констатировал ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
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Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
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Путин вспомнил, как прыгал с парашютом

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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Спорт

Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
МК-Спорт вчера в 10:44
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в конце апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года.
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Deita.ru 03:45
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Медики рассказали, кому полезно сало

Вечерний курьер вчера в 08:46
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
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Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

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Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК вчера в 13:44
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От коронавируса лучше всех защищены дети

Новый китайский коронавирус редко заражает детей и подростков.
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Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
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Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына

Сегодня утром Алена Водонаева пожаловалась на плохое самочувствие сына.
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МКС могла 1700 раз столкнуться с другими объектами в космосе

Космические объекты около 1,7 тысяч раз угрожали столкновением станции "Мир" и МКС. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.
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Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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