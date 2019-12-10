Происшествия

РБКРБКВ Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главу «Метростроя» Николая Александрова отправили под арест

Петербургский дневник15:30

«Не только у себя все-таки воруете». Гендиректор «Метростроя» отправлен в СИЗО по делу о хищениях на Фрунзенском радиусе

Фонтанка.Ру15:14

Суд поместил гендиректора «Метростроя» под арест

АБН15:03

Гендиректор «Метростроя» арестован в Петербурге по делу о присвоении и растрате

ТАСС15:05

Гендиректора «Метростроя» заключили под стражу на два месяца

Телеканал Санкт-Петербург14:56

Гендиректора «Метростроя» Николая Александрова арестовали до 8 февраля

78.ru14:43

Суд в Петербурге арестовал гендиректора «Метростроя» по обвинению в растрате

Интерфакс15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон.
Народные новости 01:36
Происшествия

Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия вчера в 12:07
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Происшествия

Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову

Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
РБК Ростов-на-Дону 09:29
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч

Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
LiveResult.Ru вчера в 22:52
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском 16:52
Происшествия

Джип «слуги народа» Юзика заблокировал работу пожарных на месте трагедии в Одессе - видео

В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, больше известный как актер «Студии Квартал-95» Юзик, заблокировал выезд пожарным, расчищавшим завалы после пожара в колледже экономики.
Украина.ру 09:27
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин

Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
МедиаПоток 11:02
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
РИА Дагестан 01:57
Футбол

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0.
Sportbox.RU 17:00
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новости 10:28
Армия и оружие

В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США

Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:16
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
News.ru 08:04
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Футбол

Сепаратисты Каталонии проведут митинг перед матчем «Барселона» - «Реал»

Движение "Демократическое цунами", которое выступает за независимость Каталонии, призывает прийти на митинг у стадиона "Камп Ноу" перед матчем чемпионата Испании "Барселона" — "Реал".
Pravda.Ru 09:10
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Политика

Украине не удалось разжалобить участников «нормандского саммита»

Попытки украинской делегации изменить коммюнике «нормандского саммита» в Париже в части выполнения Минских соглашений провалились из-за жёсткой позиции российской стороны.
REGNUM 07:47
Политика

Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.
РИА Новости 17:17
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Piter.tv вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
iReactor вчера в 14:23
Здоровье

Сергей Собянин: Планируем централизовать онкологическую службу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, как в столице будет модернизирована система оказания медицинской помощи онкологическим больным.
Вечерняя Москва 08 декабря в 23:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное