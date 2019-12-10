Происшествия
РБКВ Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
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Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон.
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Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
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Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
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«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
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Происшествия
Джип «слуги народа» Юзика заблокировал работу пожарных на месте трагедии в Одессе - видео
В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, больше известный как актер «Студии Квартал-95» Юзик, заблокировал выезд пожарным, расчищавшим завалы после пожара в колледже экономики.
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Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
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В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Политика
Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Общество
Названы место и дата похорон Лужкова
Футбол
Сепаратисты Каталонии проведут митинг перед матчем «Барселона» - «Реал»
Движение "Демократическое цунами", которое выступает за независимость Каталонии, призывает прийти на митинг у стадиона "Камп Ноу" перед матчем чемпионата Испании "Барселона" — "Реал".
Политика
Украине не удалось разжалобить участников «нормандского саммита»
Попытки украинской делегации изменить коммюнике «нормандского саммита» в Париже в части выполнения Минских соглашений провалились из-за жёсткой позиции российской стороны.
Политика
Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
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Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
Здоровье
Сергей Собянин: Планируем централизовать онкологическую службу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, как в столице будет модернизирована система оказания медицинской помощи онкологическим больным.