Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Фигурное катание Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл произвольную программу на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея) и стал победителем соревнований.

Политика Иран отразил масштабнейшую кибератаку Власти Ирана сообщили о "самой масштабной" в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны.

Армия и оружие Тайвань попытался перехватить самолеты Китая Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.