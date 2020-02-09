Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Петербургский суд заключил под стражу политолога Ольшевского по делу о мошенничестве
Петербургский дневник04:54
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Власти Ирана сообщили о "самой масштабной" в истории кибератаке, которой подверглась цифровая инфраструктура страны.
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