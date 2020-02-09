Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Второй арестованной по делу о мошенничестве с деньгами экс-ректора Ефимова оказалась меценат и благотворитель, но не Мата Хари

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Ефимов Виктор Алексеевич
Инженер
Советский и российский партийный и государственный деятель, инженер-металлург, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. В 2005-2015 года - ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Член Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
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