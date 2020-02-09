Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве. Следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.

Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Культура Скончался легендарный актер Кирк Дуглас СМИ сообщают о кончине знаменитого голливудского актера Кирка Дугласа. Он умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

Шоу-бизнес Юрий Лоза назвал размер получаемой пенсии Двенадцать тысяч рублей пенсии получает известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза, 9 февраля сообщает «Вечерняя Москва».

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Политика В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.

Хоккей Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи. От приезда в Пхенчхан в 2018 году Лига отказалась.

Энергетика Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.

Здоровье Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.